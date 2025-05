Amazonas expande bases dos Bombeiros e reforça combate a queimadas em 16 municípios

ManausAM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, dá início, nesta segunda-feira (12), a implementação de Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) em 16 municípios do Amazonas. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP) e prefeituras municipais.

A implantação dos grupamentos tem início com a entrega de 16 viaturas Auto Bomba florestais (ABF). Com os GCIPs, o número de municípios com bases fixas dos Bombeiros passará de 11 para 27.

Além das viaturas Auto Bomba Florestal (ABF) para os GCIPs, o governador também entrega pick-ups, uma ambulância e equipamentos para o Corpo de Bombeiros, fortalecendo a estrutura da corporação no combate a crimes ambientais como as queimadas.