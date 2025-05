Show de José Augusto celebra Dia das Mães no Mirante Lúcia Almeida

Manaus/AM - O Dia das Mães em Manaus foi marcado por uma programação especial com o show nacional do cantor José Augusto, no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico, neste sábado (10). O evento gratuito reuniu centenas de famílias e destacou a importância de valorizar as mães e revitalizar o Centro como espaço de convivência e cultura.

“Dia das Mães é dia de festejar, então a gente antecipa essa celebração para o sábado com a intenção de atrair as pessoas para o Centro. O mirante Lúcia Almeida é hoje um símbolo da nossa reocupação do espaço público. E, acima de tudo, essa festa é uma forma de homenagear as mães da nossa cidade. Se você tem mãe, visite, abrace, valorize, porque quando você não tem, só fica a saudade”, declarou o prefeito David Almeida durante o evento.

A programação iniciou ao meio-dia com a edição especial do “Hashtag Toadas”, projeto que valoriza os ritmos amazônicos. No fim da tarde, o Baile das Mães, com o cantor Edilson Santana, aqueceu o público com repertório romântico e dançante. O ponto alto da noite foi o show de José Augusto, que emocionou o público com sucessos consagrados.

A estrutura do evento contou com suporte logístico e de segurança, além de acesso facilitado pela rua Visconde de Mauá. O público ainda foi embalado por DJs convidados, garantindo uma festa animada e contínua.

A celebração reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das famílias, da cultura local e da reocupação qualificada dos espaços públicos no coração da cidade.