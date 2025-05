Mais de 7 mil pessoas participam da corrida ‘Manaus em Movimento’ na Ponta Negra

Manaus/AM - Mais de 7 mil pessoas participaram, neste sábado (10), da 4ª edição da corrida “Manaus em Movimento”, realizada na Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense. O evento reuniu corredores oficialmente inscritos e participantes espontâneos, consolidando-se como uma das maiores mobilizações populares da cidade em torno do esporte e da qualidade de vida.

Com 4,7 mil inscrições oficiais, sendo 3 mil para o percurso de 5 quilômetros e 1,7 mil para os 10 quilômetros, a corrida teve largada às 17h30 no estacionamento recuado da praia. Toda a estrutura do evento foi pensada para garantir segurança, conforto e incentivo à superação pessoal — pilares que têm norteado as políticas públicas da atual gestão.

Incentivo

A corrida “Manaus em Movimento” integra o calendário oficial da Prefeitura de Manaus desde 2022 e segue todas as normas da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A proposta vai além da competição: é um chamado à população para ocupar a cidade com saúde, alegria e pertencimento.

Nesta edição, todos os corredores que completaram a prova dentro do tempo máximo de uma hora e 30 minutos receberam medalhas. Foram premiados com troféus os três primeiros colocados das categorias masculino e feminino, nos percursos de 5 e 10 quilômetros, além das categorias Pessoas com Deficiência (PcDs) – visual e cadeirante – e as equipes com maior número de concluintes.