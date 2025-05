Estação Meteorológica será instalada no Distrito Industrial

A ação faz parte de um trabalho conjunto entre o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Defesa Civil e das secretarias municipais de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que visa monitorar parâmetros climáticos e atmosféricos, com o objetivo de subsidiar ações de prevenção a desastres, emergências e planejamento urbano.

A sede do Dimicro abrigará a 2ª das nove estações meteorológicas que compõem o sistema de monitoramento climático e gestão urbana da Prefeitura de Manaus. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) é a responsável pela instalação das estações, e a primeira foi implantada na sede da própria pasta. As demais serão distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

