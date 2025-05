Garçom, chapeiro e porteiro; veja vagas do Sine Amazonas para esta segunda

As vagas são para diversas empresas e os detalhes serão informados pelos empregadores. Quem não puder ir à sede, pode procurar atendimento nos PACs: Studio 5, Alvorada, Via Norte e Shopping Cidade Leste.

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferece 272 vagas de emprego nesta segunda-feira (12). Os interessados devem comparecer à sede do Sine, na Galeria+ (Av. Djalma Batista, nº 1.018), das 8h às 14h, com documentos originais e comprovante de vacinação contra Covid-19.

