Casamento coletivo vai celebrar o amor de 66 casais em Humaitá

No próximo dia 15 de maio, o município de Humaitá, no interior do Amazonas, será palco da celebração do amor de 66 casais que formalizarão sua união durante o casamento coletivo que será realizado como parte da programação da Semana Nacional de Registro Civil – “Registre-se!” naquele município.

Os 66 casais são moradores da sede de Humaitá e de comunidades do entorno, incluindo da região do Baixo Rio Madeira e da BR-319 (Manaus-Porto Velho). A cerimônia iniciará por volta das 9h, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Tarcila Prado de Negreiros Mendes, localizado na BR-230, Km 3,5, bairro São Cristóvão.

A cerimônia será conduzida pela juíza de paz Marlúcia dos Anjos Menezes e contará com a presença de autoridades do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), da Corregedoria Nacional de Justiça, do Governo do Estado, Prefeitura de Humaitá e da Câmara Legislativa Municipal.

O casamento coletivo integra a programação da Semana Nacional de Registro Civil – “Registre-se!”, que já está na terceira edição, e marca a abertura oficial da iniciativa no interior do Amazonas.

Após a cerimônia, haverá um momento reservado para registros fotográficos, cumprimentos aos novos cônjuges e a assinatura dos documentos do casamento. A ação é um dos destaques do “Registre-se!” em Humaitá, programa nacional que busca combater o sub-registro civil no País e promover a cidadania por meio do acesso à documentação básica.