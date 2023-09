Caso dos medidores aéreos do Amazonas deve ser levado à Justiça Federal

O desembargador Lafaytette Carneiro Vieira Júnior, do Tribunal de Justiça do Amazonas, nos autos de ação movida contra a Amazonas Energia, na qual se discute a legalidade da instalação de um novo sistema de medidores aéreos SMS (Sistema de Medição Centralizada), concluiu, nessa segunda-feira (18), pela incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o pedido que também discute falhas contra os consumidores locais pelo novo sistema de medição. Leia mais em Amazonas Direito.

