Carro fica destroçado durante acidente gravíssimo em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um acidente gravíssimo ocorreu na manhã dessa segunda-feira (7), na avenida Mário Ipiranga, nas proximidades do Hospital 28 de Agosto.

Um carro teria perdido a direção e colidido com um poste de iluminação pública. O veículo está destroçado na calçada e nesse momento ambulâncias, polícia e muitos curiosos estão no local.

Carro fica destroçado após acidente em avenida de Manaus pic.twitter.com/XhF5ScvCPL — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 7, 2020

Ainda não há notícias sobre o estado de saúde do motorista do carro. A equipe do Portal do Holanda acompanha o caso e trará novas informações em instantes.