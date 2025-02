Carro de aplicativo derruba poste no meio da avenida Cosme Ferreira

Manaus/AM – Um carro atingiu e derrubou um poste na madrugada desta terça-feira (4), na Av. Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na frente do Conjunto Tiradentes, na zona leste, no sentido Centro/bairro.

Segundo informações de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 5h. Na ocasião, um motorista de aplicativo perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu a estrutura de concreto.

Ele relatou que no momento do acidente, o suporte que prende o telefone ao painel quebrou, o celular caiu no chão e ao tentar pegá-lo, o veículo subiu o meio-fio. Felizmente ele não ficou ferido, mas o carro ficou bastante danificado.

Após a colisão, o poste desabou na avenida e por conta disso, ao menos duas faixas estão bloqueadas. O trânsito está complicado no trecho e um longo congestionamento já se forma no local.

Do outro lado da via, um ônibus em pane também deixa o trânsito caótico no sentido bairro/Centro.