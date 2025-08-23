   Compartilhe este texto

Caminhão invade casa durante acidente em Manaus; vídeo

Por Portal Do Holanda

23/08/2025 20h30
Amazonas



Manaus/AM - Um caminhão-baú que presta serviços para a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) invadiu uma casa após o motorista perder o controle da direção, neste sábado (23), na Avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Um vídeo mostra o momento em que o caminhão fica descontrolado durante uma curva antes de atingir uma residência. O veículo atravessou uma barreira de contenção, atingiu carros e colidiu na casa. 

O acidente não registrou pessoas feridas, apenas danos materiais. A casa do morador teve o portão e as vidraças destruídos. O escritório da residência, que recebeu o impacto, teve alguns móveis danificados. 

O motorista do caminhão foi encaminhado pela polícia para fazer o teste de alcoolemia, para apurar suspeita de embriaguez. A perícia foi realizada no local.

Em nota, a Semulsp informou que o veículo é de uma empresa terceirizada, e que o condutor foi afastado.

NOTA | A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), informa que, no final da tarde deste sábado, 23/8, um caminhão-baú de uma empresa terceirizada que presta serviços à Semulsp nas atividades de capinação, varrição e poda, se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas, na avenida São Jorge, zona Oeste. 

Conforme apuração preliminar, o condutor deslocava-se para a sede da empresa após o término do expediente, a fim de recolher o veículo e os equipamentos utilizados no serviço — estes sob responsabilidade do ajudante (função conhecida na atividade como “ferreiro”). 

A prefeitura não compactua com infrações graves cometidas por servidores públicos ou funcionários terceirizados durante o exercício de suas funções.

A Semulsp já exigiu que a contratada assuma integralmente todas as responsabilidades decorrentes do ocorrido, inclusive a reparação de eventuais danos materiais e o amparo às pessoas atingidas. A secretaria determinou, de imediato, o afastamento do condutor e a abertura de procedimento interno pela empresa para averiguar as circunstâncias do acidente e as condições em que o motorista se encontrava, sem prejuízo das medidas administrativas e sanções contratuais cabíveis.

A Semulsp reforça os protocolos de segurança e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e acompanhar de perto todas as providências.

 

Matéria atualizada às 21h55

ASSUNTOS: Amazonas

