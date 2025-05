Bois Garantido e Caprichoso recebem repasse de R$ 10 milhões do Governo do Amazonas

Manaus/AM - Os bois Garantido e Caprichoso receberam, nesta segunda-feira (26), o repasse de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada, de patrocínio do Governo do Amazonas. O pagamento do recurso reforça o compromisso do Estado com a realização de mais uma edição grandiosa do Festival de Parintins, considerado um dos maiores espetáculos culturais do Brasil.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, a liberação do valor vai permitir que os bois avancem com mais tranquilidade na confecção dos materiais e alegorias que serão apresentados nos dias 27, 28 e 29 de junho, na Arena do Bumbódromo.

“O governador Wilson Lima foi categórico: queria que o recurso saísse o mais rápido possível. Isso ajuda a fortalecer ainda mais o Festival de Parintins, que cresce a cada ano e promete ser, mais uma vez, o melhor de todos os tempos”, completou o secretário de Cultura.

A expectativa é que, este ano, o evento movimente aproximadamente R$ 184 milhões, um crescimento de 2,26% em relação ao ano anterior, e atraia cerca de 120 mil visitantes a Parintins, de acordo com informações da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Para o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, o recurso de patrocínio chega em boa hora ao bumbá azul e branco. “Recebemos com alegria e responsabilidade o repasse. Esse recurso é essencial para organizar nossa produção e realizar um grande espetáculo. Nos ajuda a planejar e honrar compromissos com os nossos artistas. Só temos a agradecer ao governador Wilson Lima por reconhecer a força cultural do Festival de Parintins”, destacou Amoedo.

O presidente do Garantido, Fred Góes, também falou sobre a importância dos recursos do governo ao bumbá da baixa do São José. “Temos um planejamento de pagamento com os nossos trabalhadores. E com a vinda desse recurso que o governador Wilson Lima assegurou para a gente lá atrás, para nós foi muito importante”, enfatizou

Patrocínio

Realizado pelo Governo do Amazonas, o Festival de Parintins também conta com o patrocínio de grandes marcas como Coca-Cola, Samel, Bemol, Vivo, Natura, Eneva, Assaí Atacadista, Azul Linhas Aéreas e Bradesco e dos ministérios da Cultura e do Turismo.