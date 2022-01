Atendimento presencial mantido no TRT-11 deve ser agendado previamente

O trabalhador que não tem advogado para dar início a uma ação no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) continua sendo atendido de forma presencial em Manaus e Boa Vista, mas deve fazer o agendamento prévio no sistema disponível no portal.

A informação é do TRT-11, explicando que devido ao aumento do número de casos de Covid-19, os servidores mantêm um revezamento no trabalho presencial, limitado ao máximo de 50% da equipe, orientando sobre os procedimentos e documentação necessária.

Para o atendimento, o horário disponibilizado é de 7h30 às 12h, de segunda a sexta-feira. Pra fazer o agendamento, o usuário deve acessar o portal do TRT-11 www.trt11.jus.br, na aba Serviços, opção Agendamento de Reclamação Verbal ou acessando diretamente o link do Sistema de Agendamento Eletrônico para Reclamação Verbal (Saerv): https://saerv.trt11.jus.br/saerv/

Após o agendamento, de comparecer ao local na data e hora agendada. Mas um detalhe importante é que os atendimentos agendados ocorrem por ordem de chegada e encerram às 12h. Para ter acesso aos prédios do TRT-11, é necessário o uso de máscara de proteção facial e apresentação do certificado de vacinação emitido pelo Conect-Sus ou cartão de vacinação contra a covid-19. Os não vacinados deverão apresentar teste RT-PCR ou teste antígeno negativo realizado nas últimas 72h.

Na data agendada, o trabalhador deverá comparecer levando os documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência), e ainda os documentos relativos à relação de emprego (CTPS, contracheque, extrato do FGTS, CAGED, CNIS, Contrato de Trabalho) e outros que porventura possua e considere necessário juntar a ação trabalhista.

Os atendimentos ocorrem no Núcleo de Distribuição dos Feitos de 1º Grau de Manaus, jurisdição de Manaus e Rio Preto da Eva/AM, no Fórum Trabalhista de Manaus, Rua Ferreira Pena, 546 – Centro, Manaus/AM