Inscrições para contratação de profissionais de saúde no Amazonas terminam hoje

As inscrições para o chamamento público emergencial para contratação temporária de profissionais de saúde para atuarem nos municípios de Itacoatiara e Tabatinga se encerram nesta segunda-feira (31). Os interessados poderão efetuar a inscrição até as 23h59, no site da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio do endereço http://www.saude.am.gov.br/servico/pss_2022_02.php.

O edital de chamamento público emergencial foi lançado no sábado (29), onde explica que a contratação é pelo período de 30 dias, podendo haver prorrogação do contrato, de assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, técnico de patologia clínica e técnico de radiologia médica.

Para a contratação será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação de Covid-19 com a aplicação da terceira dose da vacina ou de reforço. O Chamamento Público Emergencial reserva a proporção de 20% das vagas às Pessoas Com Deficiência (PCDs), conforme a Lei Promulgada nº 241, de 31 de março de 2015, com redação alterada pela Lei nº 5.589, de 1º de setembro de 2021.

De acordo com o edital, não serão aceitas inscrições de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas, por se enquadrarem no grupo em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave. Todas as contratações serão publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE). O não comparecimento do candidato convocado implicará sua eliminação do certame.