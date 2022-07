Aprovados na Ufam pelo Sisu devem fazer inscrição a partir de quinta-feira

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou o Edital 018/2022 com os procedimentos para Matrícula Institucional dos candidatos aprovados para a Chamada Regular do Processo Seletivo SISU - 2º/2022.

A matrícula deve ser feita pelo candidato, no Sistema Ingresso, das 9h do dia 14 de julho de 2022 até às 18h do dia 19 de julho de 2022.

Para fazer a solicitação candidato deverá: Realizar o upload de toda documentação exigida para matrícula de acordo com a modalidade de inscrição; Comprovar os critérios de Reserva de Vagas (Renda, PPI, PCD), e companhar as análises dos documentos apresentados e o resultado final da Solicitação da Matrícula Institucional.