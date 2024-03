Amazonas vence Operário e garante posição no Grupo A do returno do estadual

Manaus/AM - O Amazonas conquistou sua primeira vitória ao derrotar o Operário-AM por 2 a 1 no domingo (17), no estádio Carlos Zamith, em Manaus. O atacante Jô foi o destaque, marcando dois gols, enquanto Luquinhas contribuiu com o terceiro para a Onça-Pintada. Brito descontou de pênalti para o time de Manacapuru. O time é campeão do primeiro turno do Amazonense, e garantido na final do estadual, tem poupado sua equipe titular no segundo turno.

Com o resultado, o Amazonas alcançou quatro pontos e agora ocupa a segunda posição no grupo A. Enquanto isso, o Operário-AM ainda tem duas partidas, mas suas chances de evitar o rebaixamento são escassas, dependendo de vitórias nos dois jogos e de combinações de resultados.

O foco do Amazonas agora se volta para a Copa Verde, onde enfrentará o Remo nas quartas de final na quarta-feira (20), em Belém. O Operário, por sua vez, só voltará a campo no estadual no dia 24 contra o Nacional, pela quinta rodada, com a partida adiada contra o Manaus marcada para o dia 27.