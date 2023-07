Amazonas deve indenizar Isabelly Aurora por danos à imagem da influencer

Manaus/AM - A influencer Isabelly Aurora Simplício Souza, presa por ordem judicial no último dia 05 de julho, em Manaus, durante seu depoimento, em audiência de custódia, nesta semana, fez reclamações contra o Delegado Cícero Túlio que teria lhe dito, gritando em voz alta, antes de ir à audiência de custódia, que ‘iria acabar com a sua vida e a sua imagem’. O Juiz determinou que as informações, em cópia de vídeo da audiência, fossem encaminhadas ao Ministério Púbico. Leia mais em Amazonas Direito.

