16 veículos pesados são autuados em fiscalização na avenida Ephigênio Salles

A restrição tem como objetivo principal melhorar a fluidez do trânsito, minimizar riscos de acidentes e proporcionar mais segurança aos veículos menores, que utilizam as faixas centrais e da esquerda para ultrapassagens e deslocamentos em maior velocidade.

Durante a operação, as equipes de fiscalização abordaram os condutores e aplicaram as autuações cabíveis, além de reforçarem as orientações sobre a proibição específica vigente na via.

