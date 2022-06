Prefeitura de Parintins paga mais de R$ 250 mil por locação de veículos

O prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, homologou a licitação no dia 26 de maio e as vencedoras são: RC de Souza Mercearia - ME, pelo valor mensal de R$ 13.850,00.

Parintins/ AM – A “Locação de veículos para atender a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento” foi definida conforme pregão presencial nº 15/2022, que elegeu prestadores do serviço. O ônus para o município supera R$ 250 mil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.