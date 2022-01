Prefeitura de Anori abre processo seletivo para 350 vagas

As inscrições podem ser feitas via internet ou presencial. Os candidatos poderão enviar sua inscrição pelo e-mail [email protected] , no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, até as 17h, observado o horário local, sendo confirmado o recebimento, e presencialmente na sede da prefeitura, sala do processo seletivo/2022, na Praça Capitão Pedro Silva, em Anori/AM.

