Prefeita de Presidente Figueiredo é notificada pelo TCE-AM

Presidente Figueiredo/AM – A Diretoria de Controle Externo de Licitações e Contratos (Dilcon), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), notificou a prefeita do município de Presidente Figueiredo a apresentar defesa em representação que corre na corte de contas.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM, a prefeita Patrícia Lopes Miranda tem prazo de 30 dias para apresentar documentos em sua defesa, em função do despacho proferido pelo conselheiro relator, Josué Cláudio de Souza Neto.

A notificação está vinculada à representação nº 11.266/2022-TCE, “que encontra-se à disposição do interessado para consulta ou concessão de cópia”, informa o texto publicado.