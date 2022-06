Parque do Ingá recebe reparos que custam R$ 310 mil a Manacapuru

Empresa HE de S Almeida Obras de Urbanização Ltda. teve sua proposta, no valor de R$ 310.927,90, acatada como vencedora pela Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Manacapuru/AM – Os reparos no Parque do Ingá, o cirandódromo, localizado no Boulevard Pedro Rates, S/Nº, bairro Aparecida, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) vai ter custo de R$ 310 mil, conforme carta convite nº 015/2022/CPL, que elegeu empresa para executar os serviços.

