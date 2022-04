Cestas básicas custam perto de R$ 1,6 milhão a Presidente Figueiredo

A prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes Miranda, homologou licitação que acatou proposta da empresa HA de Aguiar Comercial, no valor de R$ 1.598.880,00, apurou o Portal do Holanda , como vencedora para fornecer o item licitado.

Presidente Figueiredo/AM – O fornecimento de cestas básicas, através do sistema de registro de preço, para a prefeitura local, vai criar despesa próxima de R$ 1,6 milhão, de acordo com o pregão presencial nº 016/2022–SRP/ CML, que elegeu fornecedor.

