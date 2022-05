Benjamin Constant paga R$ 949 mil por manutenção de veículos

Benjamin Constant/AM – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, consertos e reparos de peças, acessórios e óleos para os veículos automotores e máquinas pesadas, vão gerar despesa de R$ 949 mil, conforme pregão presencial nº 030/2022–CPL/SRP, que acatou propostas e elegeu fornecedores.

O prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy, homologou licitação que registrou o valor total de R$ 949.200,00, a partir de propostas de quatro empresas: Valdir Pereira do Vale, com R$ 344.000,00, Ludimilo Ferreira Barbosa, com R$ 320.000,00, A2 Comércio de Veículos, com R$110.000,00, WJF do Vale Ltda., com R$108.000,00, e a Wilson Albuquerque Sobrinho, com R$ 67.200,00.