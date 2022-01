Alimentos e construção civil abrem licitações de Alvarães em 2022

Local: Na Prefeitura de Alvarães, sala da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo, na avenida Castelo Branco, Praça da Liberdade, 329 – Centro – Alvarães / AM – CEP: 69.540-000.

Tomada de Preços nº 002/2022 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, para construção de módulos sanitários para melhorias sanitárias no município de Alvarães. Documentação e Propostas: Serão recebidos até as 09:h00 do dia 15 de fevereiro de 2022.

Tomada de Preços nº 001/2022 - Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia para reforma da unidade básica de saúde da Comunidade de Nogueira. Documentação e Propostas: Serão recebidos até as 09:h00 do dia 14 de fevereiro de 2022.

Pregão Presencial SRP- Nº 002/2022 - Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Documentação e Propostas: serão recebidos até as 09:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2022.

Pregão Presencial SRP- Nº 001/2022 - Interessado: Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para futura Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Documentação e Propostas: serão recebidos até as 09:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2022,

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.