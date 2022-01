Guarda municipal de Alvarães vai fazer rondas em motocicletas

Alvarães/AM – O serviço de segurança proporcionado pela guarda municipal, em Alvarães, vai ganhar o reforço de motocicletas, conforme pregão presencial nº 035/2021/SRP, realizado pela prefeitura local para definir valor e empresa encarregada do serviço de locação. Embora o despacho de homologação do registro de preços, via pregão nº 035/2021, firmado pelo prefeito de Alvarães, Lucenildo Macedo, não informe o valor do serviço de locação, a empresa que ganhou a licitação é a Lizandro Cesar Terço Verçosa Júnior, de Manaus.

