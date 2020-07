Suspense: trabalhador em andaime fica pendurado durante ciclone 'bomba' no Sul do Brasil

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Após fortes temporais que atingiram Santa Catarina nesta terça-feira (30), três pessoas morreram, árvores foram derrubadas e muitas casas destelhadas. Os ventos chegaram a 120 km/h, de acordo com a Defesa Civil. Mas, um vídeo publicado nas redes sociais deixou os internautas aflitos.

De acordo com o Sistema Globo, um trabalhador estava no andaime no alto de um prédio quando o vento começou na cidade de Balneário Camboriú. A estrutura balançou e ele tenta se segurar em cordas e cabos de aços. Uma mulher gravou o momento em que o homem quebrou a janela de um apartamento e conseguiu entrar para ficar em local mais seguro.

O vídeo teve mais de 4 mil visualizações no Twitter e o temporal ficou entre os assuntos mais comentados na rede social.