Dois sortudos acertam na Mega e faturam R$ 27,8 milhões cada

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2240 da Mega-sena, sorteado ontem (7) à noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 07, 09, 10, 19, 25 e 58.

Cada aposta vencedora vai receber o prêmio de R$ 27,8 milhões. A Quina (5 números acertados) teve 143 apostas ganhadoras que vão receber R$ 28 mil em prêmio, cada.

Dez mil trezentos e quarenta e cinco apostas acertaram quatro dezenas sorteadas, a Quadra. O prêmio para cada aposta é de R$ 555.

O próximo concurso (2241) será na terça-feira (10) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Mega-sena

Para apostar, é preciso marcar de 6 a 15 números no volante, deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.