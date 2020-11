Simples e gostosa: Aprenda a fazer maionese caseira

O fim de semana prolongado pede aperitivos acompanhados de um bom molho, e a maionese caseira, além de ser fácil de fazer, também pode ter diversos sabores para complementar suas receitas. De saladas a hambúrgueres e frutos do mar, você pode dar o toque especial que quiser na sua maionese.

Que tal aprender a fazer uma cremosa maionese caseira temperada? É mais fácil do que parece. Confira:

Ingredientes

1 dente de alho picado

2 ovos

Cheiro verde picado a gosto

1 colher (chá) de mostarda

1 colher (chá) sal

1/2 limão pequeno

250 ml de óleo

Modo de Preparo

Bata no liquidificador os ovos, o alho, a mostarda, o ½ limão espremido e o sal;

Quando estiver bem misturado, continue batendo e adicione o óleo aos poucos;

Assim que estiver com consistência cremosa, adicione o cheiro verde e bata um pouco somente para misturar;

Assim que estiver com consistência cremosa, adicione o cheiro verde e bata um pouco somente para misturar;

Assim que a maionese estiver com uma consistência cremosa e firme, desligue o liquidificador;

Guarde a maionese em um pote e sirva!