Rio tem chuva de granizo e ruas alagadas após dia de calor forte

Ondas de calor como a que atinge diversas regiões do Brasil são reforçadas por um bloqueio de pressão atmosférica, pelo El Niño e por mudanças climáticas. O país vive a oitava onda do tipo de 2023, e está sob alerta até a próxima sexta-feira (17).

Na avenida Brasil, a queda de uma estrutura ocupou parcialmente a pista central, na altura da estrada da Cancela Preta, em Padre Miguel. A via foi liberada no início da madrugada.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a chuva atingiu bairros do centro, zona sul, zona oeste e a Baixada Fluminense.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais um dia de calor forte, com a temperatura máxima chegando a 39,1°C, o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização na noite desta terça-feira (14) por causa da chuva moderada e forte no município.

