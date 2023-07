Quanto custa? Onde achar? Tire suas dúvidas sobre a vacina contra dengue

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacina Qdenga já é comercializada no Brasil por clínicas e farmácias. Autorizado desde o início de março deste ano, o imunizante precisou ter seu preço regulado por uma comissão e, só então, passou a ser distribuído no país.

Abaixo, veja algumas respostas para dúvidas sobre preço, disponibilização, eficácia e recomendação de uso.

QUEM DEVE TOMAR A VACINA CONTRA DENGUE?

A vacina tem indicação para pessoas de 4 a 60 anos. No entanto, segundo a bula do fármaco, existem algumas restrições. Uma delas é para mulheres grávidas ou que estão amamentando: em nenhum desses casos, a vacina é indicada.

Indivíduos alérgicos a componentes da vacina também devem evitar. Em casos assim, é importante acessar a composição presente na bula. Se alguém tomar uma dose e apresentar uma reação, é um indicativo de alergia.

Por último, pessoas com problemas no sistema imunológico, como aquelas com HIV, questões genéticas ou que estão em tratamento que afeta as defesas do corpo, não devem tomar a vacina.

A VACINA CONTRA DENGUE É DADA EM QUANTAS DOSES?

Para atingir a eficácia indicada, a pessoa deve tomar duas doses do imunizante. O tempo entre as duas aplicações é de três meses.

QUANTO CUSTA A VACINA CONTRA A DENGUE?

Existem dois fatores que influenciam no preço da vacina: o estado em que é feita a aplicação e o estabelecimento.

O primeiro aspecto tem relação com o ICMS, um imposto aplicado em mercadorias e serviços que varia entre as unidades federativas. A CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) indica os preços máximos que precisa ser praticado para o consumidor final e que varia com base no ICMS.

No caso da Qdenga, em estados com o imposto na ordem de 0%, o valor é de R$ 301,27. Em São Paulo, onde a taxa é de 18%, o preço da dose pode chegar até R$ 374,94.

Além disso, clínicas e farmácias podem embutir outros valores, aumentando o preço final. Um exemplo é o custo que envolve a operação em si. Na rede Dasa, por exemplo, é possível consultar os preços pelo aplicativo Nav. Na região central da capital paulista, a dose custa entre R$ 424,00 e R$ 465,00. Enquanto isso, a Beep Saúde informa em seu site que a dose custa R$ 449,00 em São Paulo.

ONDE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL A VACINA CONTRA DENGUE?

A vacina é aplicada por enquanto só na rede privada, em clínicas ou em farmácias com esse tipo de serviço. Um representante da Takeda já afirmou anteriormente que existe a capacidade de distribuir os fármacos para todo o país. No entanto, é difícil precisar quantas doses serão direcionadas para cada estado, mas a tendência é que a dispersão da vacina aumente nos próximos meses.

A rede Dasa, por exemplo, atende 12 estados do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Distrito Federal também faz parte do rol servido pelas marcas do grupo, que inclui Lavoisier e Delboni.

Já na Beep Saúde é possível ver no site que a Qdenga está disponível nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Cabo Frio e Brasília.

QUAL A EFICÁCIA DA VACINA CONTRA DENGUE? ELA É SEGURA?

Estudos foram feitos para atestar a segurança e eficácia da vacina. Uma dessas pesquisas observou uma eficácia geral na ordem de 80% para todos os quatro sorotipos da dengue até 12 meses após a aplicação do imunizante.

Outra investigação foi realizada com crianças e adolescentes que vivem em áreas endêmicas para a doença —o Brasil fez parte da amostra. Após 54 meses da aplicação da segunda dose, a vacina teve uma eficácia estimada em cerca de 61%. Para evitar casos graves, a eficácia foi de cerca de 84%.

As pesquisas também observaram a segurança do fármaco, com poucos efeitos colaterais relatados. Além disso, as reações mais comuns, como dor e vermelhidão no local de aplicação, não são graves. Mesmo assim, é recomendado que se fique atento e, em complicações sérias, procure ajuda profissional.

EXISTEM OUTRAS VACINAS PARA DENGUE?

Sim, há outra vacina fabricada pela farmacêutica Sanofi. Ela é contraindicada para pessoas que nunca tiveram dengue. Atualmente, o fármaco é disponibilizado somente em clínicas privadas de vacinação.