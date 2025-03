PM de folga é baleado com cinco tiros na zona sul de São Paulo

Segundo a SSP, um motociclista e o agente se envolveram em uma discussão e o condutor da moto atirou no funcionário da CET e fugiu. O caso foi registrado inicialmente como homicídio no 89º DP, que solicitou assessoramento ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), mas depois foi retificado como latrocínio.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, Ortiz foi levada ao Hospital Israelita Albert Einstein, passou por cirurgia para a retirada do projétil e seu quadro é estável. O governo de Gustavo Petro diz que acompanha as investigações e está apoiando a família da vice-cônsul.

Ela foi baleada após um policial militar à paisana reagir a uma tentativa de assalto -três pessoas quebraram o vidro de um táxi que estava parada no semáforo e uma delas tentou entrar no carro para pegar violentamente o celular da passageira que estava no banco traseiro. Dois suspeitos foram presos.

A pasta não respondeu até a publicação deste texto o que o agente fazia no local. A ocorrência foi apresentada no 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que solicitou perícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as polícias Militar e Civil estão mobilizadas nas buscas pelos suspeitos.

O atirador, então, pegou a arma do agente no chão e sobiu na garupa da moto, que voltou para buscá-lo. Uma outra motocicleta se aproximou da dupla.

Segundo as imagens, o policial estava sentado em um banquinho na calçada, próximo a uma padaria, quando uma moto com duas pessoas de capacete parou na frente dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.