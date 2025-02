Ônibus elétrico desgovernado atinge veículo, derruba árvore e acerta casa em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus desgovernado provocou um acidente com quatro veículos estacionados, derrubou uma árvore e só parou ao atingir um imóvel na manhã deste sábado (8). O acidente ocorreu na rua Jequiritiba, no Jardim Castro Alves, zona sul de São Paulo.

Segundo a SPTrans, empresa que gerencia o transporte público municipal, e a SMT (Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte), o ônibus estava estacionado em seu ponto inicial, sem passageiros, quando desceu a rua. A nota da SPTrans não diz se o motorista estava no interior do coletivo.

O veículo, da empresa Transwolff, faz parte da frota de ônibus elétricos da cidade de São Paulo --há atualmente 330 em circulação na cidade. Ele fazia a linha 6062/10 Terminal Grajaú - Jardim Castro Alves.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o coletivo passando reto em uma curva. Na sequência, ele bate em uma picape estacionada e derruba uma árvore, parando em um imóvel.

A caminhonete é empurrada para cima de um veículo também estacionado na rua, que bate em uma picape Saveiro e em um pequeno caminhão que estão na calçada de acesso a uma oficina mecânica.

De acordo com a SPTrans, o ônibus foi levado à garagem para que sejam identificadas as possíveis causas do acidente, a fim de adotar medidas para que novos casos como este sejam evitados.

A prefeitura diz que não houve vítimas, mas nas redes sociais circulam imagens de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atendendo uma pessoa em uma maca.

A SPTrans disse ainda que o comitê interventor da Transwolff está à disposição dos proprietários do imóvel e dos automóveis afetados.

Por causa da suspeita de ligação com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), a Trasnwolff está desde o ano passado sob intervenção da SPTrans. No último dia 29 de janeiro, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que irá decretar caducidade no contrato da empresa que opera na zona sul paulista.

A UPBus também terá seu contrato rescindido pelo menos motivo. Juntas, as duas viações transportam ao menos 700 mil passageiros diariamente na capital paulista e recebem mais de R$ 800 milhões por ano de remuneração.

Em nota, a Transwolff repudiou as acusações e afirmou que "a empresa e seus dirigentes jamais mantiveram qualquer relação com atividades ilícitas". A UPBus não comentou.