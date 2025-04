Mulher é presa sob suspeita de envenenar três pessoas com ovo de Páscoa no MA

Conforme as investigações, o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy na noite de quarta-feira (16). Em um bilhete, há uma mensagem 'Com amor. Feliz Páscoa!'. Não há informações sobre quem teria enviado o alimento.

Amostras do alimento foram enviadas para análise do Icrim (Instituto de Criminalística de Imperatriz) e o inquérito foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz, que está ouvindo testemunhas para elucidar o caso.

