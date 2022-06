Kim Cattrall, de 'Sex And The City', pode voltar a interpretar Samantha Jones em reboot

A atriz Kim Cattrall, que interpreta Samantha Jones, estará de volta ao elenco de Sex And The City. De acordo com informações divulgadas pelae segundo Michael Patrick, o showrunner do reboot, é provável que a atriz retorne para a segunda temporada da série da HBO Max.

Pouco mais de um mês, Kim reclamou sobre o rumo que sua personagem teve na série: "A Samantha que existe em And Just Like That parece muito diferente da que eu interpretei".

A notícia surpreendeu os fãs da série pelo histórico de brigas e desentendimentos com a protagonista Sarah Jessica Parker, que interpreta Carrie Bradshaw. Sarah costumava negar a desavença entre as duas, mas dias atrás, em entrevista ao Hollywood Reporter, ela assumiu que as rusgas não vêm de hoje.

O episódio mais impactante da briga entre as duas aconteceu em 2018, quando o irmão de Kim ficou desaparecido por dias até ser encontrado morto. Sarah foi ao Instagram prestar condolências à então colega de elenco e a resposta veio em seguida.

"Eu não preciso do seu amor ou apoio nesse momento trágico. Minha mãe me perguntou quando que Sarah Jessica Parker, essa hipócrita, me deixará em paz? Deixe-me ser bem clara, você não é minha família e nem minha amiga, então eu estou escrevendo para te dizer pela última vez: deixe de explorar a nossa tragédia para restaurar a sua personalidade de 'legal'", escreveu Kim, marcando Sarah.

É com esse clima de alguns anos que Michel Patrick, que já brigou com Kim algumas vezes, anuncia que ela deve voltar ao elenco presencialmente. Na primeira temporada, Samantha apareceu apenas em mensagens de texto trocadas com Carrie.

"Meu objetivo é trazer todos os personagens juntos", afirmou, logo depois de um efusivo 'sim!'" ao ser perguntado objetivamente sobre o retorno da atriz

Ainda não há previsão para o início das filmagens da segunda temporada de And Just Like That. A continuação foi anunciada em março de 2021 e a escalação de Cynthia Nixon e Kristin Davis, as outras atrizes que compunham o quarteto de amigas (na ficção), está confirmada.