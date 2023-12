Homem morre após veículo ser arrastado e ficar preso em ponte devido às chuvas em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após o veículo em que estava ser arrastado pela correnteza e ficar preso sob uma ponte durante as chuva em Xanxerê (SC) na manhã deste domingo (10).

O veículo estava totalmente submerso após ter sido arrastado pela correnteza, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Foram realizadas diversas tentativas de retirar o carro do local, sem sucesso.

Após a chegada de dois guinchos, parte do carro foi puxada para cima, mas os vidros do veículo já estavam quebrados e com água na parte interna. Um caminhão foi acionado e conseguiu içar o automóvel, o retirando do local.

Ao puxar o carro à superfície, foi confirmado que um homem estava morto na parte interna. Ele foi retirado do veículo e recolhido pelo IGP (Instituto Geral de Perícias).

Antes de ficar preso, uma segunda pessoa que estava no automóvel conseguiu escapar do carro e foi resgatado por um Bombeiro Comunitário. Ele apresentava ferimentos no rosto, no corpo e quadro leve de hipotermia.

Chuvas em Xanxerê

Desde a manhã deste domingo (10), diversas ocorrências foram atendidas no município de Xanxerê devido à chuva intensa, disse o Corpo de Bombeiros.

Dezenas de pessoas foram retiradas de suas residências, dando prioridade a quem possui restrição de mobilidade (cadeirantes, acamados, idosos e crianças).