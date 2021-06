Grande volume de chuvas provoca estragos e alagamentos em Santa Catarina

O alerta se estende ao mar que banha o estado. O órgão afirma que rajadas de vento de 50 km/h a 60 km/h deixam as águas agitadas, com picos de onda que podem chegar a 3,5 m. A condição deve seguir a mesma pelo menos até sábado (12).

De acordo com o Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina), durante o dia, a instabilidade está se afastando em direção ao mar, diminuindo o volume de chuva no litoral.

No restante do estado, também podem ocorrer temporais e há risco moderado de ocorrências relacionadas a chuva intensa, raios, queda de granizo e rajadas de vento.

Ainda na cidade, três pequenas pontes do bairro Limeira Alta caíram, deixando algumas residências isoladas. Segundo o órgão, as pessoas foram orientadas, mas preferiram não seguir para abrigos.

Imagens aéreas do município de Brusque mostram diversas ruas tomadas pela água. A Defesa Civil foi chamada para socorrer moradores que tiveram as casas alagadas. Um deslizamento provocou a queda de um muro, mas não houve feridos.

Em Tubarão, nas últimas 12 horas, o acumulado chegou a 160 mm. Houve um deslizamento na Estrada Geral do Rio do Pouso e enxurrada passando por cima da ponte. Cerca de 8.600 famílias continuam sem luz, segundo a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.