Dentista é encontrada morta carbonizada dentro de casa em SP

Eles teriam decidido se separar há pouco mais de um mês. "Ele foi acionado para prestar depoimento, uma vez que na cidade começaram a circular o nome dele como principal suspeito. Em seu depoimento, negou a autoria, colaborou com tudo, deixou celular para ser periciado, deu detalhes e nomes das pessoas com quem estava e onde estava e foi liberado", detalhou o advogado.

Tabajara acredita que Bruna já estava morta quando o corpo foi carbonizado. "O laudo ainda não está pronto, depende dos exames toxicológicos, detalhes que podem demorar alguns dias", explicou, ao ressaltar que a investigação está no início. "Foi um crime muito violento e atípico para uma cidade do tamanho de Araras. Mas a gente está trabalhando incansavelmente".

O principal suspeito do crime é um ex-namorado da vítima, que não teve o nome divulgado, segundo a polícia. O delegado Tabajara Zuliani dos Santos, à frente da investigação do caso, explicou que ele prestou depoimento e foi liberado.

