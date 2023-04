Corpo de 2ª vítima do naufrágio de Bertioga é encontrado

Nove pessoas foram resgatadas com vida do acidente.

Com a confirmação da morte de Júlio César, duas pessoas morreram em decorrência do naufrágio. O outro homem que morreu, de 69 anos, foi identificado como Wilson.

As equipes de busca continuam procurando por Edson Yoshinaga, 65, o último desaparecido do naufrágio. Os agentes utilizam moto aquática, uma lancha, helicóptero Águia e botes de salvamento na operação.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi encontrado, na manhã deste domingo (9), o corpo da segunda vítima do naufrágio de um barco de pescadores em Bertioga, cidade do litoral norte de São Paulo.

