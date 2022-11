Chris Evans está namorando atriz luso-brasileira, veja fotos

Discreto, o eterno "Capitão América" aumentou os rumores do namoro ao comentar em uma foto da atriz no Instagram. Ele foi bem econômico, colocando apenas emojis de palmas e de um rosto derretendo. Os dois também já trocam curtidas há um tempo na rede social. Na foto em questão, a atriz divulgou o seu novo filme "Um Sonho em Paris", que estreou em Portugal na última quarta-feira. A notícia do namoro coincidiu com o risco que a série da atriz "Warrior Nun", na Netflix, corre de ser cancelada.

