Casal de pastores é morto a tiros no Tocantins

O velório do casal aconteceu nesta quarta-feira (18), em uma igreja local. Eles foram sepultados nesta quinta-feira (19), por volta das 9h, no cemitério municipal.

O crime ocorreu por volta das 19h no assentamento Pericatu, onde o casal morava e atuava como dirigente da igreja Assembleia de Deus Madureira. A Polícia Militar informou que os dois foram encontrados com ferimentos de bala na cabeça pelo filho deles.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casal de pastores foi morto a tiros na noite desta terça-feira (17) em Pium, na região oeste do Tocantins. As vítimas foram identificadas como Francilene de Sousa Reis e Silva, 42, e Dorvalino das Dores da Silva, 63.

