Cartão Bom será substituído pelo cartão Top em SP

O calendário, informações e locais de troca do cartão estão disponíveis no site www.boradetop.com.br

A mudança de Bom para Top começa no dia 5 de novembro com os cartões Bom Vale-Transporte e, a partir de dezembro, será ampliada para os cartões Bom Comum

O novo cartão poderá ser retirado gratuitamente em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio (com custo de envio). Todas as informações sobre o cartão estão disponíveis no site.

A mudança de Bom para Top começou nesta sexta-feira (5) com os cartões Bom Vale-Transporte e, a partir de 1º de dezembro, será ampliada para os cartões Bom Comum. Os cartões Bom Escolar, Sênior e Especial serão trocados no início de 2022. O aplicativo Top já pode ser baixado em qualquer smartphone.

O governo informou que os créditos do cartão Bom não serão transferidos para o Top e que a data limite para uso dos créditos do Bom é 1º de março de 2022. Após essa data, o Bom não será mais aceito para embarque.

