Ana Maria ensina como fazer rocambole de pão de Mel; confira

Transfira a massa para uma assadeira forrada com papel manteiga, untada e enfarinhada, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Depois, retire o bolo do forno, desenforme sobre um pano, retire o papel manteiga, espalhe o recheio, enrole no sentido da largura e deixe esfriar.

Leve ao fogo médio e vá mexendo sempre até engrossar, por 10 minutos. Quando estiver quase soltando do fundo da panela e borbulhando, retire do fogo e deixe esfriar.

500 g de chocolate branco fracionado derretido Modo de preparo do recheio. Em uma panela fora do fogo, misture o doce de leite, a água, o creme de leite, o amido de milho e canela em pó a gosto.

