Thiago Brennand começa a ser julgado hoje pelo estupro de mulher americana

Porém, no julgamento em questão, o da norte-americana, ele pode pegar até 10 anos de prisão. Thiago está preso desde o dia 29 de abril, quando as denúncias começaram a surgir, ele fugiu para os Emirados Árabes onde permaneceu por cerca de oito meses.

Uma delas diz que foi mantida em cárcere pelo empresário e que além de ser violentada, foi tatuada à força com as iniciais dele.

Contudo, com o passar dos meses, Brennand começou a se tornar violento e após negativa da vítima de manter relações sexuais com ele, foi estuprada e ameaçada.

A sessão começa às 14h, no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Na audiência de instrução serão ouvidas a vítima e outras oito testemunhas. Thiago Brennand irá depor do presídio por meio de videoconferência.

Inicia nesta terça-feira (30), o julgamento do empresário Thiago Brennand, suspeito de estuprar uma mulher norte-americana que mora no Brasil.

