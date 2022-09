Você, seu par e uma cadeira: melhores posições pra transar longe da cama

Sexo é bom de qualquer maneira, não importando onde é praticado e nem como. Então por que se limitar à rotina e à cama se há tantos lugares e itens na casa a serem explorados durante a transa? Cadeiras, por exemplo, são boas alternativas. Confira essas dicas incríveis.

Cara a cara

Aqui, como o próprio nome já diz, a ideia é que um de frente para o outro, olho no olho, sentindo o corpo e a respiração do par. Indicada tanto para casais héteros como homoafetivos, o passo a passo é bem simples: um deve se sentar na cadeira e o outro por cima. Caso haja penetração na mulher, o ideal é que ela fique na posição superior - assim, o clitóris terá mais fricção e, consequentemente, prazer. Vale destacar que a posição é superindicada para homens paraplégicos, devido à estimulação peniana e por deixar os seios da mulher na altura dos olhos e da boca. As mãos livres podem, ou melhor, devem explorar o corpo alheio.

Cadeira quente

Quem senta por último fica de costas para o par. Desse modo, pênis ou clitóris ficam com livre acesso aos toques do outro. Ainda que não haja penetração, é importante que o casal esteja bem encaixado. A posição também é boa opção para gestantes, já que o abdômen fica voltado para fora. Em frente ao espelho, agrega estímulo visual.

O trono

Especifíca para o sexo oral, essa posição é indicada para o todos os casais. Assim, quem for recebê-lo, deve ficar sentado na ponta da cadeira, com os pés no chão ou sobre o ombro de quem está ajoelhado ou agachado. Mas não se engane: o 'trono' propicia prazer para ambos, já que as duas pessoas podem estimular o par com as mãos.

Cachorrinho na cadeira

A principal intenção desta posição é favorecer a penetração. Portanto, casais lésbicos podem usar cinta peniana para experimentá-la. A pessoa que será penetrada deve ficar de costas, mais abaixada, apoiando-se na cadeira com as mãos ou cotovelos - no caso das mãos, também podem ficar livres para a autoestimulação durante a transa. Do outro lado, o par tem visão privilegiada de quem está por baixo.

Em pé

Com as duas pessoas em pé, uma deles - de preferência a que for penetrada - deve apoiar uma das pernas na cadeira e deixar a outra no chão. Assim, o par pode segurá-la pelo quadril ou cintura e dar início ao prazer. A posição facilita os estímulos nos órgãos sexuais, sendo democrática para todos os casais.

Atrás da cadeira

Embora bastante parecida com a posição "cachorrinho", dessa vez, o casal deve ficar atrás da cadeira, com um se apoiando no encosto da peça e o outro sendo responsável pela penetração. O diferencial é a flexibilidade e a liberdade do quadril de quem está apoiado. Assim, a pessoa pode rebolar ou até experimentar outros movimentos. Apesar de mais fácil para casais heterossexuais, pode ser adaptada também para os homoafetivos, como no uso da cinta para duas mulheres.