Sintomas de ‘pré-covid’ aparecem dias antes de teste positivo da variante Eris; entenda

Quando alguém testa positivo para a Covid-19, cada caso é um caso: pessoas assintomáticas, com ou nenhum sintoma testam negativo e dias depois pioram e são diagnosticadas com a doença. Esse fenômeno é chamado de “pré-covid” e alguns casos estão se repetindo com a variante Eris, que já chegou ao Brasil.

O jornal britânico Daily Mail publicou vários relatos de pessoas que viveram esse fenômeno, seja com todos os sintomas ou mesmo com a vulnerabilidade do sistema imunológico sem mesmo estarem positivados.

Uma das explicações para a "pré-covid" é que no início da infecção pelo Sars-CoV-2, a quantidade de vírus no corpo é muito baixa para ser detectada por meio de um teste.

“Os sintomas que as pessoas relatam podem ser sua resposta imune ao Covid [sendo desencadeada] por exposição ou vacinação anteriores. Quando alguém é vacinado, isso estimula sua resposta imunológica de uma forma que se tornaria memória. Em outras palavras, se a pessoa fosse exposta novamente, o corpo se lembraria do que fazer e liberaria substâncias químicas para combater a infecção” explicou o médico Stuart Fischer, especialista em medicina de emergência em Nova York, ao Daily Mail.

O especialista também relata que é possível estar infectado, apresentar sintomas, mas nunca testar positivo. Isso pode acontecer por causa da rápida ação do sistema imunológico impedindo o vírus de se disseminar, principalmente em casos de pessoas vacinadas.

Pessoas que apresentam 'pré-Covid' podem sentir dor de cabeça, congestão nasal, espirros, dor de garganta, tosse, olfato alterado, voz rouca, falta de ar e febre.

“Todas as doenças existem de forma subclínica, sejam elas pneumonia, dor de dente, gota, hipertensão. Todos nós temos uma versão muito leve que possivelmente dura muito pouco com sintomas que são muito fracos para serem reconhecidos. Uma pessoa pode reconhecer que algo está vagamente errado, mas quando chega ao médico isso já passou”, diz o médico Thomas Moore, especialista em doenças infecciosas da Universidade do Kansas, ao Daily Mail.