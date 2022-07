Saiba o que é hidrocefalia, doença alvo de piada de Leo Lins que ocasionou demissão do humorista

O humorista Leo Lins foi demitido do SBT após fazer uma piada com uma criança com hidrocefalia. Mas você sabe o que é a doença? A hidrocefalia é um acúmulo anormal e excessivo de líquor dentro do cérebro. O líquido produzido pelos ventrículos cerebrais tem a função de proteger as estruturas do cérebro, e a medula espinhal, contra danos e fornecer nutrientes.

A produção excessiva de líquor ou a obstrução do fluxo desse líquido leva ao inchaço no cérebro e graves problemas de desenvolvimento. O tratamento para hidrocefalia pode variar, já que a doença pode ser classificada em três tipos, mas os médicos costumam indicar cirurgias para aliviar os sintomas e controlar a doença.

Os três tipos são:

Hidrocefalia obstrutiva: acontece quando há um bloqueio no sistema ventricular do cérebro que impede que o líquido cefalorraquidiano flua normalmente pelo cérebro.

Hidrocefalia não-obstrutiva: ocorre em razão da baixa produção ou absorção do líquido cefalorraquidiano;

Hidrocefalia de pressão normal: afeta principalmente idosos e é resultado de um trauma ou doença. As causas exatas ainda não são totalmente conhecidas.

A hidrocefalia não tem cura definitiva na maioria dos casos e quanto mais tarde for tratado, maiores serão as chances de existirem danos no tecido cerebral. Assim, a criança poderá ter problemas no seu desenvolvimento mental ou motor, dificuldades na aprendizagem, raciocínio, fala, memória, andar ou controlar a vontade de urinar ou defecar. A hidrocefalia pode causar danos cerebrais irreparáveis, como retardo mental ou paralisia, ou até mesmo colocar a vida da criança em risco.