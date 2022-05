Fadiga, perda de memória e dor no peito: confira 30 sequelas da Covid-19

Fadiga Dor no peito Tosse persistente Dificuldades respiratórias Dor de cabeça Dor de garganta Lesões pulmonares Dor muscular e articular Vômitos Ansiedade Depressão Insônias Dificuldade de concentração Névoa mental Perda de memória Perda de olfacto Perda de paladar Irritações cutâneas Perda de apetite Inflamação do miocárdio Dor abdominal Refluxo gastroesofágico Diarreia Incontinência urinária e fecal Alterações no ciclo menstrual Edema dos membros Arrepios Suor abundante Arritmias e palpitações cardíacas Queda de cabelo

Estudos já indicaram que as sequelas da doença a longo prazo terão um impacto substancial na saúde pública, são mais de 50 sintomas relatados pós-infecção por Covid-19, sendo os mais comuns a fadiga, dificuldades respiratórias, dor no peito, dor de cabeça, névoa mental e perda de memória.

Pessoas infectadas pela Covid-19 em níveis mais graves possuem maior probabilidade de ficar com prevalência de sequelas, a chamada "covid longa" que pode afetar órgãos e sistemas do organismo. Mas assintomáticos também podem ter sequelas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.