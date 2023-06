Especialista ensina como retirar carrapato da pele com segurança

Quem costuma fazer trilhas ou passear por áreas de mata pode voltar para casa com um hóspede perigoso, o carrapato. A morte de quatro pessoas por febre maculosa transmitida pelo hematófago após irem a uma festa em uma fazenda acendeu o alerta sobre cuidados onde os bichos costumam morar.

Saiba como se prevenir e o que fazer caso de picada de carrapato.

Usar roupas claras e que cubram a maior parte do corpo, para evitar o contato do carrapato com a pele. Os tons mais claros ajudam a localizar o bicho.

Remover o carrapato corretamente

Ao encontrar um carrapato grudado no corpo, a recomendação é remover com uma pinça o mais rápido possível. Puxar o carrapato pelo corpo pode espremer o corpo do animal liberando mais bactérias.

Atendimento médico

Se for picado por um carrapato, é preciso ficar atento a sintomas como febre, diarreia ou dores e procurar atendimento médico.

É importante puxar o hematófago na direção vertical, para arrancar da pele sem romper o corpo do bicho, o que pode espalhar ainda mais bactérias.