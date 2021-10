Conheça 5 alimentos que previnem o câncer de mama

O mês de outubro é dedicado à campanha de conscientização e alerta para o câncer de mama, com ações espalhadas no mundo todo, o ‘Outubro Rosa’, que tem como objetivo levar informação e serviços de saúde a todas as mulheres.

Dentre as medidas que merecem uma atenção redobrada, estão hábitos saudáveis como praticar atividade física, ficar longe do cigarro e seguir uma dieta equilibrada com alimentos saudáveis.

Embora muitas pessoas imaginem que o autoexame e a mamografia são formas de prevenção, na verdade esses são cuidados que permitem o diagnóstico precoce. Para que realmente seja possível evitar a doença, porém, é necessário incluir os alimentos certos na sua dieta.

O nutricionista do Sistema Hapvida, Igor Oliveira, listou 5 dicas de alimentação que auxiliam bastante na prevenção contra o câncer de mama.

Confira:

“Primeira dica: aumente seu consumo de vegetais, quanto mais colorida for sua salada, melhor. Isso vai fazer com que você tenha um consumo adequado de vários tipos de antioxidantes, e substâncias compostos fenólicos, que vão auxiliar na prevenção do câncer”.

“Segunda dica: as frutas também são ótimas opções, então consuma pelo menos três porções ao dia, isso também vai fazer com que você aumente o consumo de antioxidantes”.

“Terceira dica: aumente o consumo de alimentos que vão fazer com que regule seu intestino, como cereais integrais, aveia, arroz integral, etc.”

“Quarta dica: aumente seu consumo de água, a água é o nosso principal regulador, de todas as reações de nosso metabolismo, então consuma uma quantidade adequada de água”.

“Quinta dica: aumento o uso de temperos naturais, utilizando mais ervas como o orégano, alecrim, manjericão, esses são potentes alimentos ricos em antioxidantes, vai fazer com que você, além de auxiliar na prevenção do câncer, melhore também o sabor de sua comida”.

O que deve ser evitado

Além dos alimentos que previnem a doença, existem alguns produtos que acabam favorecendo o surgimento do câncer e, por isso, devem ter seu consumo limitado.

Frituras e alimentos gordurosos em geral, como lanches de fast food, leite integral e queijos amarelos, também devem ser evitados. A ingestão excessiva de gordura está relacionada ao acúmulo de peso (fator que aumenta o risco do câncer) e à elevação do estradiol, um hormônio relacionado ao câncer de mama.

Por fim, doces, refrigerantes e produtos industrializados em geral devem ser consumidos com moderação, pois eles contêm substâncias artificiais que desencadeiam processos inflamatórios no organismo.

Agora que você sabe de todas essas dicas, busque ter uma dieta equilibrada dando preferência aos alimentos para prevenir o câncer de mama e limitando o consumo daqueles que aumentam o risco, consumindo estes últimos apenas em ocasiões esporádicas.