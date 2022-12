Confira 5 técnicas simples e eficazes para dormir melhor

Estudos já revelaram que uma em cada três pessoas adultas tem dificuldade para dormir ou ter um sono de qualidade, considerando o parâmetro de até 7h de sono por noite. O médico Michael Mosley contou no podcast Sleep Well as 5 principais estratégias para estabelecer uma rotina de sono sadia.

Reduzir o ritmo da respiração é uma forma simples e eficaz de relaxar. Respire de forma lenta e profunda de forma a entrar em um ritmo onde expira por um pouco mais de tempo que inspirou. A respiração lenta desperta um efeito cascata positivo, acalmando o corpo e os batimentos cardíacos.

Despertar no mesmo horário todos os dias e se expor à luz matinal, pois pesquisas revelam que a hora que uma pessoa acorda tem mais influência sobre o relógio biológico do que a hora que a pessoa se deita para dormir.

A cama deve ser um espaço que a mente associe ao sono e à tranquilidade, e não à impossibilidade de adormecer. É interessante se levantar da cama quando não se sentir pronto para dormir.

Um banho antes de deitar também pode ajudar o sono a chegar, pois ao aquecer partes do corpo, especialmente as mãos e os pés, os vasos sanguíneos que irradiam calor começam a se dilatar. Com a perda de calor no processo, a temperatura do corpo cai e isso funciona como um sinal para dormir. Uma bolsa quente ou meias quentinhas permitem o mesmo efeito.

Especialistas aconselham pessoas com dificuldades para dormir parem de usar o celular pelo menos 30 minutos antes de se deitar, pois as luzes da tela mantém a mente desperta para interagir com outras pessoas ou resolver tarefas.